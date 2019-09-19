Женщины обожают щедрых и добрых мужчин, сильных личностей. Далеко не все Знаки Зодиака обладают данными качествами, следовательно астрологи выделяют лишь четырех представителей зодиакального круга, в которых женщины влюбляются чаще только, пишет со ссылкой на .

К сожалению, самые желанные и яркие мужчины далеко не всегда являются одновременно и самыми честными и надежными. Их нельзя назвать однолюбами, так что у каждой медали две стороны. За яркие эмоции и сильную влюбленность нужно платить наличием соперниц.

Близнецы

Это очень свободолюбивые мужчины. Они яркие и эмоциональные, общительные и обладают невероятным чувством юмора. У них очень неординарный ум и харизма, которые привлекают внимание представительниц прекрасного пола.

Близнецам не нужно прилагать никаких усилий к тому, чтобы завоевывать женские сердца. Им достаточно быть самими собой. В отношениях длительного характера у них могут возникнуть некоторые проблемы, так как Близнецы не любят ограничений и ярлыков типа «мой мужчина», «муж», «семьянин». Это не отблески инфантильности, а просто черта характера.

Весы

В Весы влюбляются медленно, но верно. Сначала эти мужчины кажутся просто очень приятными и милыми. Потом они показывают себя с лучшей стороны снова и снова. Влюбленность, которая формируется постепенно, часто бывает очень сильной. Именно следовательно Весы становятся идеальными спутниками практически для любой женщины.

Из сила заключается в гибкости и умении искать компромиссы. Весы чистоплотны, общительны, всегда готовы прийти на помощь своей даме. Они романтичны и хорошо чувствуют желания и потребности любимой. В мужчину-Весы невозможно не влюбиться, особенно если женщина ищет идеального семьянина.

Стрелец

Эти мужчины обладают невероятной харизмой и обаянием. Они очень умны и имеют развитое чувство юмора, так что с ними никогда не соскучишься. Конечно, их ветреность и нестандартное мышление могут сначала отпугнуть, но практически любой даме все равно захочется соблазнить такого мужчину.

Стрельцы являются первоклассными психологами, так что они знают, как найти ключ к сердцу любой женщины. В этих мужчин часто влюбляются, но жить с ними под одной крышей долго смогут лишь самые стойкие дамы.

Рыбы

Это победители рейтинга самых щедрых мужчин между всех Знаков Зодиака. Женщины обожают Рыб, потому что они не мелочатся в отношениях. Это касается не только чего-то материального, но и самого дорогого, что есть у каждого из нас, — времени. Рыбы посвящают все свободное время любимой женщине. Именно это и заставляет дам влюбляться в них.

Также Рыбы очень романтичные и любящие. Они иногда бывают немного эгоистичными, но с этим можно справиться. На первых порах мужчины-Рыбы кажутся лучшими, и даже со временем они не перестают приятно удивлять свою вторую половинку.

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