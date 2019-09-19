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|Почти зеркальная дата 19.09.2019: маг рассказал, как использовать уникальный день
|19.09.2019 11:58
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Маг ведической традиции посоветовал использовать дату с тремя "девятками" - 19.09.2019 – для быстрого достижения целей и обретения удачи.
19 сентября будет происходить "тройное воздействие" этого числа. Об этом в рассказал волшебник ведической традиции Игорь Мехеда, передает .
По его словам, "в мистических системах Азии и Ближнего Востока" число "9" "представляется как конечная цель эволюции обычного человека в человека духовного". Кроме того, "число 9 всегда ассоциировалось с материнскими силами Земли и с богинями разных религий мира", – добавил он.
В то же время Игорь Мехеда предупредил: число "9" может действовать двояко. "Для людей, чье подсознание чисто и внутренние проблемы проработаны, оно приносит большую удачу и быстрое достижение целей. Для людей, чье подсознание наполнено хаосом и неразберихой, внутренние проблемы не проработаны, оно приносит испытания, иногда довольно жесткие, как путь для решения существующих проблем и очищения", – пояснил он.
Символом дня 19 сентября будет "проявление Абсолютного в Мире, что способствует всеобщему счастью", – рассказал Игорь Мехеда.
Он порекомендовал 19 сентября заняться "очистительными или оздоровительными медитациями" или проявить большую активность в различных проектах. "Удача обязательно должна улыбнуться", – заверил он.