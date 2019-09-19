Россия активизировала усиление своих позиций на Донбассе, назначив на руководящие должности в террористические подразделения выпускников своих военных вузов. Также она перебросила на фронт группировки элитных подразделений спецназначения ВС .

Об этом стало известно Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства, передает .

"Командование ВС усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений. В то же время, для повышения уровня специальной подготовки диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, через неконтролируемые Украиной участки границы продолжают прибывать военнослужащие из элитных подразделений спецназначения ВС ", – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым новым гражданам России, работающих в системе тылового обеспечения противника.

В связи с этим возросло количество применения оружия при возникновении конфликтных ситуаций. Так, 15 сентября при попытке применить оружие в общественном месте во время спора с представителями "местных правоохранительных органов" был тяжело ранен российский оккупант.

Однако, несмотря на такое обострение в зоне боевых действий, в заверили, что подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

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