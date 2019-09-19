Погода, Новости, загрузка...
Сбежал в Чернобыль: в зоне отчуждения прятался "пропавший без вести" солдат ВСУ
19.09.2019 13:13
Сбежал в Чернобыль: в зоне отчуждения прятался "пропавший без вести" солдат ВСУ По теме:

На территории зоны отчуждения Чернобыльской работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, передает  со ссылкой на .

Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести.

Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны. Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.

 

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 