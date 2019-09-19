Неполитические Сводки
|Сбежал в Чернобыль: в зоне отчуждения прятался "пропавший без вести" солдат ВСУ
|19.09.2019 13:13
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На территории зоны отчуждения Чернобыльской работники полиции задержали военного-контрактника, который считался пропавшим без вести
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области, передает со ссылкой на .
Во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской было выявлено и задержано 30-летнего солдата-контрактника, который с 5 сентября находился в розыске как пропавший без вести.
Отмечается, что данный гражданин незаконно проник на территорию зоны. Об обнаружении военнослужащего было сообщено командиру воинской части, где пропавший проходил службу.