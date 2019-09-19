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Расчленить и реформировать: в Украине стартовал процесс раздела Нафтогаза
19.09.2019 13:32
Расчленить и реформировать: в Украине стартовал процесс раздела Нафтогаза По теме:

Правительство Украины начало процесс разделения Нафтогаза через выделение из него оператора газотранспортной системы.

" Украины утвердил план отделения НАК ", - написал в Twitter премьер-министр Алексей Гончарук, передает  со ссылкой на .

Как известно, модель реформы кабинет министров представил Европейской комиссии в Брюсселе 9 сентября. Разделение стало одним из требований ЕC к Украине, поскольку считается предпосылкой к заключению транзитного контракта с Россией. Переговоры между Киевом и Москвой с участием представителей Евросоюза намечены на 19 сентября.

намерен предложить Москве заключить новый транзитный договор сроком на десять лет. Минимальный объем поставок, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, должен составить 60 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличения до 90 миллиардов.







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