Юлия Мендель делает вид, что ради работы пресс-секретарем президента готова на все, включая разрушение собственной личной жизни. Хотя трудится в ОПУ чиновница настолько топорно, что лучше бы концентрировалась на семье, передает со ссылкой на .

В интервью изданию "Йод.медиа" Юлия Мендель рассказала о том, что до встречи с Зеленским у нее был парень и коты.

Теперь же у нее лишь коты и Зеленский. И первые точно хотят, чтобы она не работала.

По словам пресс-секретаря президента, ее семья развалилась не из-за ее веры в "стреляющих по мирным жителям военных", а также не из-за ограниченных умственных способностей. Всему виной исключительно тяжелая работа на президента.

Как утверждает Мендель, не так давно ей пришлось расстаться с молодым человеком из-за того, что график работы представителя Зеленского "не вписывался в представления этого человека о том, какими должны быть отношения".

- Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и есть какие-то полноценные выходные, можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть, – пожаловалась Мендель. - Мне нравится эта работа: я вижу, что у меня есть энергия ее выполнять, мне нравится работать с информацией. Понимаю, что все-таки информация может нести в себе много того, что изменяет общество и меняет подход к президентству, меняет имидж президента, мой и офиса в целом.

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