В Днепре военкоматы ведут охоту на призывников прямо на улицах. Люди в военной форме останавливают молодых парней, проверяют у них документы и вручают повестки.

Об этом стало известно из многочисленных сообщений местных жителей в социальных сетях. Прохожие фиксируют то, как отлавливают парней призывного возраста в общественных местах, передает .

Сегодня, 18 сентября, полицейских с сотрудниками военкомата заметили на Левом берегу Днепра на конечной остановке 31 маршрутки. Ранее таких же людей в форме видели на улице Строителей и на жилом массиве Приднепровск.

"Полиция вылавливает. Останавливают, чтобы в военкомат отправлять. Вот такое беззаконие происходит. Смотрите, отпустили. Наверное, ребенок учится на дневном", - говорит свидетель инцидента на видео.

"Ходят типы на остановках. Проверяют документы у мужчин", - говорится на видео.

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