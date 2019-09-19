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|Зеленского не позвали на важные международные переговоры: подробности
|19.09.2019 15:26
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В декабре в Лондоне пройдет встреча лидеров , однако участие украинского президента Владимира Зеленского в ней не предусмотрено.
Об этом сообщил на совместном заседании комитетов ВРУ по вопросам внешней политики и евроинтеграции профильный вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, передает со ссылкой на
Так, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" задала вопрос, как новая власть видит свое участие в саммите .
"По состоянию на настоящее время декабрьская встреча определена не как саммит , а как встреча высокого уровня. Сейчас формат мероприятия с партнерами Альянса во время этой встречи не предусмотрен", – ответил ей Кулеба.
"Будем отталкиваться от реалий, от того, какие возможности будут предоставлены нам ", – добавил он.
Кулеба также заверил, что Украина использует все возможности взаимодействия с Альянсом.
"И тот факт, что президент планирует встретиться с Североатлантическим советом (31 октября), я думаю, что является бесспорно сигналом, что на высшем уровне отношения с Альянсом остаются на высокой повестке дня", – резюмировал он.