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|19.09.2019 16:04
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На острове в Запорожской области ученые раскопали древнее святилище. По словам исследователей, оно является ровесником пирамиды Хеопса. Сейчас исследование находки продолжается, передает со ссылкой на .
Святилище находилось под слоем почвы почти пять тысяч лет, и обнаружили его случайно: старший научный сотрудник Национального заповедника "", археолог Дмитрий Никоненко гулял по Хортице с сыном и обратил внимание на выход горной породы, которой на этом месте, по его словам, не должен был находиться.
Дмитрий вместе с коллегами начал раскопки и обнаружил древнее святилище.
"Это было культовое здание, так называемое святилище, где проводили определенные ритуалы в свое время, это примерно три-четыре тысячи лет назад, это эпоха бронзы", – пояснил Никоненко.
Святилище – это круг диаметром девять метров, сложенный из небольших камней. Тут же нашли древнее оружие, которое приносили в жертву богам для успешной охоты или победы в бою.
"Это камень для пращи, его использовали для метания", – объяснила волонтер Анна Головко.
Пять лет назад на острове уже нашли похожее святилище, но меньшего размера. Оба сооружения, предполагают ученые, построили во времена раннего бронзового века племена, пришедшие с востока, а посвятили святилища девяти днепровским порогам, которые из-за громкого шума вызывали у предков тайный ужас.
"Благодаря днепровским порогам у нас так много этих археологических памятников", – объяснил археолог Вячеслав Зайцев.
Раскопки святилища продлятся до октября, и после исследований его начнут показывать туристам.