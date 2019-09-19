Женские имена-обереги: пять сильных и благозвучных женских имен По теме: Имя, как и знак зодиака, накладывает неповторимый отпечаток на характер человека. А как известно, посеешь характер — пожнешь судьбу. Энергетика женских имен наделяет их носительниц неповторимыми особенностями. Какими именно? Разберем на примере имен, которые делают своих обладательниц счастливее и успешнее, пишет со ссылкой на . Сильные женские имена Александра

Имя Александра греческого происхождения. Означает в переводе «мужественная, защитница, надежная помощь». Как и все имена, которые имеют ярко выраженный мужской аналог, это имя является сильным оберегом от зависти и зла. Кроме того, наличие в имени буквы Р, согласно народным приметам, делает его еще более стойким к сглазу, повышая общую энергетику. В русском, украинском и белорусском языках это имя имеет различные формы: Лександра, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Под влиянием французского языка имя Александр приобрело несколько иное звучание, после которого появились новые женские имена, ставшие в дальнейшем самостоятельными — Александрина, Александрия, Алеста, Сандра и Сандрина. Сильное и властное звучание этого имени создает образ повелительницы, солидной и независимой. Несмотря на это, Александры всегда привлекательны для мужчин, так как обладают противоречивым нравом и склонностью к шекспировским страстям. Обычно Александре интересны экстрим и путешествия, а не домашние дела. Ее жизнь гармонична и прекрасна благодаря особой энергетике имени.

Имя Александра греческого происхождения. Означает в переводе «мужественная, защитница, надежная помощь». Как и все имена, которые имеют ярко выраженный мужской аналог, это имя является сильным оберегом от зависти и зла. Кроме того, наличие в имени буквы Р, согласно народным приметам, делает его еще более стойким к сглазу, повышая общую энергетику. Виктория

Виктория, конечно, «победительница», следовательно спасает и оберегает ее именно стремление к победам. Она изначально настроена природой и Вселенной на успех, следовательно беды часто просто обходят ее стороной. Именно Виктория реже остальных находит мужей на всю жизнь, поскольку только сильный мужчина может ужиться с ней под одной крышей. Очень ценно в Викториях другое: в сложные моменты они не только не оставят жена, но и встанут с ним плечом к плечу, даже если нужно будет противостоять целому миру.

Виктория, конечно, «победительница», следовательно спасает и оберегает ее именно стремление к победам. Она изначально настроена природой и Вселенной на успех, следовательно беды часто просто обходят ее стороной. Ирина

Это имя было крайне популярно на закате Советского Союза, однако сейчас его слава резко снизилась. И абсолютно незаслуженно, поскольку энергетика у этого имени одна из самых сильных. Владелицы этого имени часто отмечают, что их жизнь полна интересных событий. Они благополучны, удачливы и очень красивы, причем не только внешне, но и внутренне.

Это имя было крайне популярно на закате Советского Союза, однако сейчас его слава резко снизилась. И абсолютно незаслуженно, поскольку энергетика у этого имени одна из самых сильных. Елена

Елена переводится как «ясная», «светлая». Заложенный в самом имени свет помогает Еленам преодолевать тьму будней и добиваться успехов в жизни. Как оказалось, Елены статистически находятся на первом месте в рейтинге финансово успешных женщин России. В любовном плане судьба Елены бывает счастливой. Елена умеет понравиться мужчине — это подтверждает миф о Елене Троянской, прекраснейшей из женщин, чьей красоте завидовали даже боги. Елены прекрасно впитывают в себя любые знания и информацию, следовательно являются отличными учителями и превосходными начальниками. Они также хорошие мамы и жены. Их энергетика полна положительных сторон, которые притягивают и друзей, и мужчин.

Елена переводится как «ясная», «светлая». Заложенный в самом имени свет помогает Еленам преодолевать тьму будней и добиваться успехов в жизни. Как оказалось, Елены статистически находятся на первом месте в рейтинге финансово успешных женщин России. Татьяна

Это имя имеет греческие корни. По своему происхождению оно образовано от глагола, который можно перевести как «учреждать», «ставить». Соответственно, это имя можно трактовать как «учредительница», или «устроительница». Татьяна — имя эмоциональное и твердое. Что ни говори, а есть в нём некая решительность и самоуверенность, и вряд ли такие качества на сегодняшний день можно назвать бесполезными. По своей энергетике это имя вполне земное, оно не зовет Таню в заоблачные дали, не будит воображение, зато склоняет решительно добиваться желаемого уже сегодня. В России почитается святая Татьяна, которую студенты считают своей покровительницей. В день именин Татьяны Екатерина II подписала приказ об основании Московского университета. С тех пор 25 января считается студенческим праздником. Конечно, мы перечислили не все женские имена с сильной энергетикой.











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