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Женские имена-обереги: пять сильных и благозвучных женских имен
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Имя, как и знак зодиака, накладывает неповторимый отпечаток на характер человека. А как известно, посеешь характер — пожнешь судьбу. Энергетика женских имен наделяет их носительниц неповторимыми особенностями. Какими именно?
Разберем на примере имен, которые делают своих обладательниц счастливее и успешнее, пишет со ссылкой на .
Сильные женские имена
- Александра
Имя Александра греческого происхождения. Означает в переводе «мужественная, защитница, надежная помощь». Как и все имена, которые имеют ярко выраженный мужской аналог, это имя является сильным оберегом от зависти и зла. Кроме того, наличие в имени буквы Р, согласно народным приметам, делает его еще более стойким к сглазу, повышая общую энергетику.
В русском, украинском и белорусском языках это имя имеет различные формы: Лександра, Ляксандра, Олекса, Алекса, Алеся, Олеся, Леся. Под влиянием французского языка имя Александр приобрело несколько иное звучание, после которого появились новые женские имена, ставшие в дальнейшем самостоятельными — Александрина, Александрия, Алеста, Сандра и Сандрина.
Сильное и властное звучание этого имени создает образ повелительницы, солидной и независимой. Несмотря на это, Александры всегда привлекательны для мужчин, так как обладают противоречивым нравом и склонностью к шекспировским страстям. Обычно Александре интересны экстрим и путешествия, а не домашние дела. Ее жизнь гармонична и прекрасна благодаря особой энергетике имени.
- Виктория
Виктория, конечно, «победительница», следовательно спасает и оберегает ее именно стремление к победам. Она изначально настроена природой и Вселенной на успех, следовательно беды часто просто обходят ее стороной.
Именно Виктория реже остальных находит мужей на всю жизнь, поскольку только сильный мужчина может ужиться с ней под одной крышей. Очень ценно в Викториях другое: в сложные моменты они не только не оставят жена, но и встанут с ним плечом к плечу, даже если нужно будет противостоять целому миру.
- Ирина
Это имя было крайне популярно на закате Советского Союза, однако сейчас его слава резко снизилась. И абсолютно незаслуженно, поскольку энергетика у этого имени одна из самых сильных.
Владелицы этого имени часто отмечают, что их жизнь полна интересных событий. Они благополучны, удачливы и очень красивы, причем не только внешне, но и внутренне.
- Елена
Елена переводится как «ясная», «светлая». Заложенный в самом имени свет помогает Еленам преодолевать тьму будней и добиваться успехов в жизни. Как оказалось, Елены статистически находятся на первом месте в рейтинге финансово успешных женщин России.
В любовном плане судьба Елены бывает счастливой. Елена умеет понравиться мужчине — это подтверждает миф о Елене Троянской, прекраснейшей из женщин, чьей красоте завидовали даже боги.
Елены прекрасно впитывают в себя любые знания и информацию, следовательно являются отличными учителями и превосходными начальниками. Они также хорошие мамы и жены. Их энергетика полна положительных сторон, которые притягивают и друзей, и мужчин.
- Татьяна
Это имя имеет греческие корни. По своему происхождению оно образовано от глагола, который можно перевести как «учреждать», «ставить». Соответственно, это имя можно трактовать как «учредительница», или «устроительница».
Татьяна — имя эмоциональное и твердое. Что ни говори, а есть в нём некая решительность и самоуверенность, и вряд ли такие качества на сегодняшний день можно назвать бесполезными. По своей энергетике это имя вполне земное, оно не зовет Таню в заоблачные дали, не будит воображение, зато склоняет решительно добиваться желаемого уже сегодня.
В России почитается святая Татьяна, которую студенты считают своей покровительницей. В день именин Татьяны Екатерина II подписала приказ об основании Московского университета. С тех пор 25 января считается студенческим праздником.
Конечно, мы перечислили не все женские имена с сильной энергетикой.
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