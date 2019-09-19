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|Lexus смяло и откинуло в отбойник: кадры двойного ДТП на столичном мосту
|19.09.2019 17:20
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Вечером 18 сентября на Дарницком мосту в произошла двойная . Там Lexus догнал . Пока обе машины ожидали оформления аварии - в них влетел , передает со ссылкой на .
От удара Lexus смяло и откинуло в отбойник. Три человека попали в больницу, сообщает Информатор.
Водитель сообщил, что около 21:00 он двигался по мосту в сторону левого берега и в него въехала девушка на Lexus. Тогда никто не пострадал и оба водителя оформляли аварию с патрульными, как вдруг полном ходу Lexus протаранил . был такой силы, что автомобиль остался без багажника.
В момент столкновения девушка-водитель Lexus сидела в салоне. Она получила травмы и была госпитализирована врачами в ближайшую больницу. Также пострадали водитель и пассажир .
В Николаевской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло с участием автомобиля Chevrolet и двух автоТoyota Corolla. Погибла две женщины.