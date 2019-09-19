Неполитические Сводки
|Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов
|19.09.2019 17:58
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Вчера состоялись матчи второго дня первого тура Лиги чемпионов.Gazeta.ua приводит результаты матчей, передает со ссылкой на .
ПСЖ разгромил "" в группе "А". Парижане не оставили камня на камне от команды Зидана 3: 0. Бывший соперник "" по квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" не смог дожать "" -0: 0.
В группе "В" "Олимпиакос" смог отыграться после 0: 2 от "Тоттенхэма" сыграв вничью 2: 2. "" не было никаких проблем с "Цервеною Звездой" 3: 0.
В центральном матче вечера четвертьфиналисты прошлого розыгрыша "" и "" сыграли вничью 2: 2 в группе "D". Хозяева спаслись в самом конце игры. В другой игре группы "Байер" сенсационно проиграл "Локомотиву" дома 1:2.