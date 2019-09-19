Роман Семисал, друг Алексея Белька, который угрожал взорвать мост в рассказал, что он был патриотом.

Они познакомились в военкомате. Белько пришел с двумя флагами: украинским и татарским, пишет Роман Семисал в Facebook, передает со ссылкой на .

"Он был решительно настроен на войну, много не говорил, сказал, что служил в морской пехоте и теперь хочет быть снайпером. Спросил меня, не хочу ли я работать с ним в снайперской паре. Я тоже понравился Алексею, ибо: во-первых - сказал, что у него хорошая жена (помню, как они целовались перед отправкой), а во-вторых - из только вагона не пьянствовали только двое - Алексей и я. На Яворивском полигоне, где нас готовили к фронту, как гранатометчиков, Алексей узнал, что где-то рядом тренируются десантники, вышел на нужных людей, и через несколько дней его забрали в десантуру. Он был рад и горд за этого. Мы обнялись и пожелали друг другу удачи на фронте", - пишет Семисал.

Семисал считает, что патриоту Бельку изменила Родина.

Бывший военнослужащий, который пытался взорвать мост Метро в может получить пожизненный срок.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира