Главный тренер " Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу над "Шахтером" в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, передает со ссылкой на .

"Доволен ли я? Да, мы сыграли хорошо. Лига чемпионов это турнир сильных команд. Если я могу быть чем-то недоволен, то это 10-15 минутами во втором тайме, когда мы могли игру досрочно завершить. Но мы и так победили. Движемся дальше

Что я сказал Пятову после игры? Он один из лучших голкиперов в мире, который хорошо читает игру и помогает защитникам своей команды. Он действует в воротах как последний защитник. По моему мнению, Пятов большой талант.

Не перехваливаю ли я "" перед каждой нашей встречей с ним? Сегодня вы видели Тайсона на поле. Он великолепный дриблер, сегодня он в очередной раз показал свой уровень. Мы в каждом матче проводили против "Шахтера" сложные матчи. Против этой команды всегда важно держать ритм, чтобы добиваться положительного результата", сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов " Сити" 1 октября дома будет принимать загребское "".

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