Неполитические Сводки
|Гонтареву пригласили в США
|19.09.2019 21:26
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Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в для общения с американскими законодателями, передает со ссылкой на .
Издание пишет, что обеспокоена нападениями на Гонтареву сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей , конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур.
"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение - это путь к будущему", - сказала Каптур.
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