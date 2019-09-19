Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву пригласили в для общения с американскими законодателями, передает со ссылкой на .

Издание пишет, что обеспокоена нападениями на Гонтареву сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей , конгрессмен от Демократической партии Марси Каптур.

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение - это путь к будущему", - сказала Каптур.

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