Неполитические Сводки
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|Прокурора избили в суде
|19.09.2019 22:03
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Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области, передает со ссылкой на .
В коридоре первого этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напало несколько человек. Они били пострадавшего в живот.
Правонарушители прокололи 2 шины на авто пострадавшего, марки SSANG YONG Rexton.
Установлено уголовное производство по факту нападения на работника правоохранительного органа.
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Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе .
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