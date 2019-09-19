Неизвестные напали на прокурора и повредили его автомобиль 18 сентября в городе Доброполье Донецкой области, передает со ссылкой на .

В коридоре первого этажа в здании суда на 28-летнего прокурора Константиновской местной прокуратуры напало несколько человек. Они били пострадавшего в живот.

Правонарушители прокололи 2 шины на авто пострадавшего, марки SSANG YONG Rexton.

Установлено уголовное производство по факту нападения на работника правоохранительного органа.

Полиция ищет виновных.

Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе .

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