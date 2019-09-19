В медиа все больше информации о приближении выборов мэра в , у которых есть своя политическая логика.

Об этом заявил политолог на своей странице в Facebook, передает со ссылкой на .

По его словам, для команды Зеленского, имея такой высокий уровень поддержки в стране, который по отдельной информации превышает 60%, в том числе и бешеный уровень поддержки в , он будет пытаться провести смену власти в городе как можно скорее. Из-за чего, уже сегодня социологи и политические штабы замеряют участие кандидатов в мэры.

Как показывают социологические данные, которые публиковала как инсайдерские Соня Кошкина, сегодня есть три основных кандидата, которые идут в мэры .

Что важно, практически два из них сегодня стоят под вопросом, и это будет решаться практически в последний момент.

"Пока нет финального согласования Ткаченко, рассматривается и кандидатура Холодова и иногда даже кандидатура Пальчевского, что выглядит довольно интересным", - добавил Карасев.

Политолог акцентирует, что Зеленский все еще определяет, какую группу влияния предпочесть: Коломойскому с Ткаченко, Холодову и внутренней группе или Пальчевскому. Последний имеет двойное преимущество, ведь воспринимается в обществе как независимый, но в то же время он может пойти и от Зеленского.

Карасев отметил, что еще нет финального решения и в партии Голос, которая одним из возможных вариантов рассматривает участие своего 30-го номера парламентских выборов, шоумена и волонтера - Сергея Притулы. Который имеет очень высокий персональный рейтинг, а потому, согласно социологии, легко выходит во второй тур.

"Практически участие Притулы разбивает электоральную монополию Ткаченко и Кличко, и этим создает конкуренцию", - считает директор Института глобальных стратегий .

"Для Кличко все более понятно и прозаично, потому что он единственный и согласованный кандидат от партии, единственное, что не согласована сама партия. Ведь идти от Европейской Солидарности он не будет. Порошенко будет отправлять своего кандидата, который уже априори будет выглядеть низкорейтингово, хотя будем смотреть, вероятно, Порошенко удивит", - подчеркнул политолог.

Отмечая, что у Кличко электоральное ядро ​​разбито, часть которого остается с ЕС, часть ушла к Зеленскому. Конечно, есть определенная часть, которая осталась с мэром, это его персональные поклонники, которые несколько постарели в возрасте и следовательно Кличко уже не воспринимается как молодежный кандидат.

"Скорее молодежными кандидатами будут Притула и Ткаченко, которые имеют наслоение партийное. Кличко скорее будет соперничать с Гордоном на территории старшего, телевизионного электората", - резюмировал знаток.

Учитывая инсайд о том, что выборы будут 8 декабря уже в следующие две недели решение о проведении выборов в должно быть принято в Верховной Раде.

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