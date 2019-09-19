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|Киев ограничил въезд грузовиков
|19.09.2019 22:39
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В столице устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя.
Решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .
"С 19 сентября каждое утро с 7.00 до 10.00 въезд грузового транспорта в со стороны Борисполя ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.
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