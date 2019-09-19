Говорят что у сильного пола при виде умных и уверенных в себе женщин «замирает дыхание». пишет со ссылкой на .

Очень мало кому из мужчин нравятся такие женщины, скорее мужчинам нравится, что такие женщины достигли определенного успеха на профессиональном и жизненном поприщах, так как они невероятно компетентны в некоторых вопросах и такая умная подруга рядом под стать мужчине. Хотя есть в этих женщинах и свои минусы, одним из которых является, чисто дипломатические отношения с партнерами. Астрологи также говорят, что такие женщины мыслят как мужчины и чувствуют себя при этом довольно комфортно, несмотря на то что, по сути, они обладают мужским сознанием.

Овен

Овен – отличается врожденной проницательностью. В юном возрасте стараются завоевать «дворовое» доверие и получить монополию в отношениях со своими сверстниками. Женщинам, рожденным под этим знаком довольно легко и просто взять лидерство и это ей нравиться, а то, что это бьет по мужскому самолюбию Овну как-то не интересно. Такие женщины очень выносливы и обладают высоким жизненным потенциалом. Им свойственно браться за тяжелые дела, даже если эти дела являются поистине мужскими. Единственный недостаток в характере у таких женщин это наивность, хотя они довольно агрессивны к окружающим, правда перед лицом несправедливости и гнева сердиться они могут буквально несколько секунд, потому что быстро исправляют ситуацию, долго терпеть они не намерены. Женщины-Овны уверены если они не будут такими, они легко сломаются под ударами общественного мнения, а этого они себе позволить не могут.

Скорпион

Скорпион – женственность и мужскими чертами. Женщина-Скорпион от самого рождения и до конца жизни понимает, что ее судьба женская доля, хотя и не такая как у других женщин. Они считают, что жизнь человека более проста, не смотря на то, что в ней присутствуют различные виды женской хитрости и коварства. У Женщин – Скорпионов все довольно просто, они обладают высокой интуицией, что позволяет им превратить это в преимущество, ведь видеть «человека насквозь» это то, что им нужно. Знайте, что для такой женщины распознать мошенника проще просто. У Женщин – Скорпионов довольно мстительный характер и главное что они никогда не потерпят убытки, помните об этом.

Козерог

Козерог – особая внимательность с юного возраста. Они не по-детски спокойны и серьезны. Шалости не для них, круг общения у женщин-козерогов довольно тесный простому смертному в него не попасть. Такие женщины прекрасно находят общий язык с представителями противоположного пола. Конкуренцию на профессиональном уровне могут создать только в солидном возрасте. Они всегда прекрасно контролируют эмоции, и вы никогда не увидите их зачинщиками конфликта. Природа их наградила особым упрямством и следовательно они могут вывести из себя любого представителя противоположного пола, причем неважно, каким из знаков Зодиака он является.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира