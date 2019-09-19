Неполитические Сводки
- Зинченко признался, что давно мечтал сыграть против "Шахтера"
- Их боятся мужчины: самые умные женщины знаков Зодиака
- Киев ограничил въезд грузовиков
- Джамала заявила о своем намерении уйти со сцены
- Возможное участие Притулы в мэрских выборах разбивает электоральную монополию Ткаченко и Кличко - эксперт
|Зинченко признался, что давно мечтал сыграть против "Шахтера"
|19.09.2019 23:16
|
Защитник " Сити" прокомментировал победу над "Шахтером" в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов, передает со ссылкой на .
"На самом деле, это эмоции, которые не передать словами. Какое-то такое чувство приятное внутри. Я долго мечтал об этой игре против донецкого "Шахтера" именно здесь, в Украине с тех пор, как я ушел из клуба.
Конечно, приятно играть против ребят, с которыми я выступаю за сборную. К счастью, сегодня результат был на нашей стороне.
Вы можете даже видеть, как в первом тайме они перехватили инициативу и контролировали игру, мяч. Но в перерыве Гвардиола сказал: "Вы не думайте, что вы делаете что-то плохо. Это команда с действительно квалифицированными футболистами, и они показывают хорошую, зрелую игру". Поэтому я не сказал бы, что это было легко", сказал в комментарии "ТК Футбол 1/2".
в текущем сезоне отыграл в составе " Сити" поединков во всех турнирах забитыми мячами не отличался.