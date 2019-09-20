на следующей неделе планирует сменить руководство Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передает со ссылкой на .

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на конференции по реформе управления земельными отношениями "Земля как фактор развития украинского села".

"Для успешного завершения проведения этой [земельной] реформы нам нужно навести порядок в Государственном земельном кадастре. То, что там сейчас происходит, - это трэш. Там абсолютно гнилая система, где работают преимущественно коррупционеры. На следующей неделе должны полностью сменить руководство Госгеокадастра. Пока такие люди там работают, ни о каких реформах речь идти не может", - сказал Гончарук.

2 года назад премьер-министр Владимир Гройсман отстранил от работы исполняющего обязанности главы Госгеокадастра Олега Цвяха. Это произошло на Совете регионального развития после того, как прозвучала информация о "смотрящих" ведомства в регионах.

Сейчас обязанности руководителя Госгеокадастра исполняет Александр Краснолуцкий.

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