У подозреваемого в тройном убийстве работников АЗС в Николаеве изъяли 4 пистолета, передает со ссылкой на .

Два стартовых, а также пистолеты "Макарова" и "Форт". Оружие было при нем в момент задержания, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Также на месте совершения преступления были открыты кассовый аппарат и сейф, деньги были разбросаны по полу.

Выясняется, не забрал преступник часть денег из выручки АЗС.

Тела на АЗС с огнестрельными ранениями нашли 18 сентября около 12.20. Известно, что погибших механика, оператора и кассира обнаружила жена одного из них, когда долго не могла дозвониться до своего мужа. Правоохранители отрабатывали все возможные версии преступления. Среди них были убийство, совершенное с целью завладения имуществом, деньгами, через личные неприязненные отношения, а также во время внезапного конфликта.

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