Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего главы фракции в Верховной Раде Александра Ефремова, передает со ссылкой на .

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников Украинским Новостям.

Процесс против экс-главы фракции находится на стадии изучения материалов защиты.

Адвокат уверен, что будет оправдан судом в связи с отсутствием доказательств вины.

", вероятно, подаст иск о возмещении морального и материального ущерба в связи с содержанием его под стражей свыше 3 лет", - сказал Александр Мельников.

Бывший глава фракции 64-летний 24 июля вышел из СИЗО города Старобельск на Луганщине. Содержание под стражей изменили на домашний арест. Отбывать его в столичной квартире сына.



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