|ВАЗ разорвало от удара с маршруткой
|20.09.2019 02:04
|
В Одессе ВАЗ столкнулся с припаркованной на маршрутке. В результате удара легковушка превратилась в груду металлолома.
Авария произошла утром 19 сентября на пересечении улиц Мечникова и Генерала Цветаева, передает со ссылкой на .
Предварительно, виновником аварии стал водитель "Жигулей". Он двигался по Мечникова в сторону Водопроводной. Однако не справился с управлением и врезался в маршрутку.
Водителя легковушки забрали в больницу с травмой головы. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.
На кольцевой дороге Обухова под Киевом произошла смертельная авария с участием Kuga, ML и "Москвич-2141". Последний - разорвало на две части. В результате столкновения погибли супруги. Еще два человека госпитализированы.