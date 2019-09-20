В Одессе ВАЗ столкнулся с припаркованной на маршрутке. В результате удара легковушка превратилась в груду металлолома.

Авария произошла утром 19 сентября на пересечении улиц Мечникова и Генерала Цветаева, передает со ссылкой на .

Предварительно, виновником аварии стал водитель "Жигулей". Он двигался по Мечникова в сторону Водопроводной. Однако не справился с управлением и врезался в маршрутку.

Водителя легковушки забрали в больницу с травмой головы. Все обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

На кольцевой дороге Обухова под Киевом произошла смертельная авария с участием Kuga, ML и "Москвич-2141". Последний - разорвало на две части. В результате столкновения погибли супруги. Еще два человека госпитализированы.

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