В полночь 19 сентября в Коростышевском районе Житомирской области произошла авария с возгоранием, передает со ссылкой на .

На автодороге Киев-Чоп грузовик R420 протаранил на обочине Magnum 440, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"54-летний водитель , двигаясь в направлении , не справился с управлением и въехал в . Водитель последней включил аварийку и припарковал грузовик на обочине с выступлением на дорогу. Чинил поврежденное колесо, когда в него врезался другой автомобиль", - сказано в сообщении.

В результате перевернулась и загорелась. Водитель получил травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.

на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Вблизи села Малиновка столкнулись грузовики DAF и . Оба 24-летние водители погибли.

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