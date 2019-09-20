Неполитические Сводки
|На трассе ДТП с грузовиками: одна из них перевернулась и загорелась
|20.09.2019 03:55
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В полночь 19 сентября в Коростышевском районе Житомирской области произошла авария с возгоранием, передает со ссылкой на .
На автодороге Киев-Чоп грузовик R420 протаранил на обочине Magnum 440, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"54-летний водитель , двигаясь в направлении , не справился с управлением и въехал в . Водитель последней включил аварийку и припарковал грузовик на обочине с выступлением на дорогу. Чинил поврежденное колесо, когда в него врезался другой автомобиль", - сказано в сообщении.
В результате перевернулась и загорелась. Водитель получил травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.
Полиция устанавливает все причины и обстоятельства происшествия.
на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Вблизи села Малиновка столкнулись грузовики DAF и . Оба 24-летние водители погибли.