|Будет "Офис генерального прокурора": приняли закон от Зеленского
|20.09.2019 04:33
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приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского.
За него проголосовали 259 депутатов, передает со ссылкой на .
Закон ликвидирует военную прокуратуру, уменьшит штат прокуроров и приостановит деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021.
Генеральную прокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". Руководитель структуры будет должен иметь высшее образование.
13 сентября уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент .
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