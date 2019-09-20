приняла закон о реформе прокуратуры от Зеленского.

За него проголосовали 259 депутатов, передает со ссылкой на .

Закон ликвидирует военную прокуратуру, уменьшит штат прокуроров и приостановит деятельность квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров к 1 января 2021.

Генеральную прокуратуру переименуют в "Офис генерального прокурора". Руководитель структуры будет должен иметь высшее образование.

13 сентября уволила всех членов Центральной избирательной комиссии. Решение поддержал 341 депутат. Представление о роспуске внес президент .

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