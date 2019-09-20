|Отец изнасиловал 12-летнюю дочь
|20.09.2019 04:52
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В Винницкой области 38-летний мужчина на чердаке собственного дома изнасиловал свою 12-летнюю дочь.
К правоохранителям в среду, 18 сентября, поступило сообщение от матери девочки, сообщает пресс-служба полиции Винницкой области, передает со ссылкой на .
"Она рассказала, что около 16.30 на чердаке ее муж вступил в половые сношения с их общей дочерью", - говорят правоохранители.
Пьяного злоумышленника задержали по подозрению в изнасиловании малолетнего лица и поместили в изолятор временного содержания.
В городе Тальном Черкасской области пьяный 38-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.