Вулкан Локи на Юпитере должна взорваться в сентябре 2019 года.

Это повлечет изменения во всей Солнечной системе, передает со ссылкой на .

Ученые из планетологичного института анализировали вулкан с 1988 по 2000 год. С 2001 года он перестал извергаться до 2013 года.

Обнаружили, что вулкан начал извергаться чаще. Ранее цикл составлял 540 дней. Сейчас - 230.

Локи - это вулкан диаметром около 200 км.

24 августа 79 н. е. во время извержения вулкана Везувия погибли населения трех городов - Помпеи, Геркуланум и Стабии и все виллы рядом.

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