"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию" По теме: "Александрия" уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче группового раунда Лиги Европы со счетом 1:3. Единственный гол украинского клуба в Германии провел Евгений Банада, сделавший счет 1:2передает со ссылкой на . Первый мяч "Вольфсбурга" получился очень курьезным. Юрий Панькив пропустил несложный далекий удар в исполнении Максимилиана Арнольда. Результативный поединок провел экс-форвард киевского "" Адмир Мехмеди. Швейцарец записал на свой счет гол и голевую передачу. Лига Европы, 1 тур "Вольфсбург" "Александрия" 3:1 Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) Банада (66) В следующем туре Лиги Европы 3 октября команда Владимира Шарана дома будет принимать "Гент". В первом туре бельгийцы победили " Сент - Этьен" 3:2.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура европы лиги что александрия мехмеди Теги: спорт