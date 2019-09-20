Неполитические Сводки
|"Вольфсбург" легко обыграл "Александрию"
|20.09.2019 07:19
|
"Александрия" уступила "Вольфсбургу" в дебютном матче группового раунда Лиги Европы со счетом 1:3. Единственный гол украинского клуба в Германии провел Евгений Банада, сделавший счет 1:2передает со ссылкой на .
Первый мяч "Вольфсбурга" получился очень курьезным. Юрий Панькив пропустил несложный далекий удар в исполнении Максимилиана Арнольда.
Результативный поединок провел экс-форвард киевского "" Адмир Мехмеди. Швейцарец записал на свой счет гол и голевую передачу.
Лига Европы, 1 тур
"Вольфсбург" "Александрия" 3:1
Голы: Арнольд (20), Мехмеди (24), Брекало (67) Банада (66)
В следующем туре Лиги Европы 3 октября команда Владимира Шарана дома будет принимать "Гент". В первом туре бельгийцы победили " Сент - Этьен" 3:2.