В Черкасской области внедорожник ВMW вылетел на встречную полосу и врезался в автобус с пассажирами.

Травмы получили 10 человек. В том числе 2 детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области, передает со ссылкой на .

У пострадавших ушибы живота, грудной клетки, закрытые черепно-мозговые травмы и переломы. Все они госпитализированы.

Авария произошла между населенными пунктами Будище и Мошны.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух маршрутных такси в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали 19 человек.

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