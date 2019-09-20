Перед выходными, 21-22 сентября, Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает со ссылкой на .

В Украине до конца недели кое-где будут идти дожди, в большинстве областей, кроме юга, ночью в субботу на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем – до 17 градусов тепла, в воскресенье на большей части территории страны повышение температуры на 2-4°.

20 сентября ночью кое-где на западе страны и Одесской области, днем ​​в большинстве областей небольшой дождь; в выходные преимущественно без осадков, лишь в восточной части, в воскресенье также и на севере Левобережья кое-где небольшой дождь.

Температура 20-21 сентября ночью 1-9° тепла, в Карпатах ​​в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем ​​10-17° тепла ; в воскресенье в Украине, кроме восточной части, повышение температуры на 2-4°.

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