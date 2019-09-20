Неполитические Сводки
|Приметы на 20 сентября: что нельзя делать
|20.09.2019 08:14
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20 сентября православная церковь почитает память мученика Созонта – юного пастуха из Киликии, который жил в конце III века. Его боговдохновенные речи привлекали людей, многие из которых приняли крещение.
Однажды юноша уснул под могучим дубом у родника и было ему ведение, что это место прославится исцелением и чудесами. По пробуждению Созонт оставил овец другому пастуху, а сам отправился в языческое капище, где от золотого идола отломал руку, раздробил ее на кусочки и раздал нищим, пишет со ссылкой на .
Традиции 20 сентября
С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им.
Дата 20 сентября в народе получила название Луков день. "Луковая" направленность объясняется не только тем, что настало время убирать лук, но и упоминанием в святцах, вместе с другими святыми, преподобного Луки. Созвучие его имени с огородным растением оказалось достаточным, чтобы день памяти преподобного назвать "луковым", а значит наиболее благоприятным для работ с корнеплодом.
По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: "Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной".
Приметы на 20 сентября