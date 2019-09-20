20 сентября православная церковь почитает память мученика Созонта – юного пастуха из Киликии, который жил в конце III века. Его боговдохновенные речи привлекали людей, многие из которых приняли крещение.

Однажды юноша уснул под могучим дубом у родника и было ему ведение, что это место прославится исцелением и чудесами. По пробуждению Созонт оставил овец другому пастуху, а сам отправился в языческое капище, где от золотого идола отломал руку, раздробил ее на кусочки и раздал нищим, пишет со ссылкой на .

Традиции 20 сентября

С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка огородного растения продолжалась в течение недели. С этого дня начинали не только убирать лук, но и торговать им.

Дата 20 сентября в народе получила название Луков день. "Луковая" направленность объясняется не только тем, что настало время убирать лук, но и упоминанием в святцах, вместе с другими святыми, преподобного Луки. Созвучие его имени с огородным растением оказалось достаточным, чтобы день памяти преподобного назвать "луковым", а значит наиболее благоприятным для работ с корнеплодом.

По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима: "Если шелухи на луковицах много, то зима будет холодной".

Приметы на 20 сентября

Черные тучи – к дождю.

Белые облака – к ненастью.

Журавли высоко и медленно летят – к холодной и дождливой осени.

Если на хвойных деревьях шишки низко растут, то скоро ударят морозы. Если они растут высоко, то зима будет поздней.

Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.

Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.

Если вечером в дом последним войдет мужчина, то весь год домочадцы не будут болеть.

Давать или брать взаймы деньги и хлеб в Луков день – к неприятностям.

Девочкам нельзя 20 сентября дарить куклы, иначе в замужестве они будут бесплодными.

Не стоит в этот день идти свататься, потому что исход дела будет неудачным.

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