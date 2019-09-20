В проекте госбюджета на 2020 год на субсидии заложено меньше средств, чем было в текущем году, заявил экономический знаток Дмитрий Марунич, сообщает со ссылкой на .

По его мнению, правительство понимает, что многие могут остаться без субсидий, с другой стороны новый взял курс на снижение тарифов.

"Если тарифы будут обоснованы и не будет суперприбылей отдельных компаний, мы сможем увидеть, что и субсидии не отдельно нужны. Пока замкнутый круг: тарифы растут, субсидии снижаются, что приводит к росту задолженностей по коммуналке. Этот порочный круг надо разорвать, - добавил он в комментарии.

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