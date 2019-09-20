Россия готова возобновить прямые поставки газа в Украину и заключить транзитный договор по нормам ЕС.

Такое заявление после трехсторонних консультаций в Брюсселе в четверг, 19 сентября, сделал министр энергетики Александр Новак, передает со ссылкой на и .

Поставки газа в Европу через Украину, по его словам, могут возобновиться уже с 1 января 2020 года.

"Консультации прошли очень конструктивно, может, это впервые за многие последние такие консультации... Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность продолжать работать с января 2020 года", – сказал .

Он добавил, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и "бронировать мощности для транспорта газа" через Украину. также предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС.

пояснил, что на встрече конкретные объемы прокачки газа через Украину не обсуждались, были затронуты только правовые вопросы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что на переговорах также говорили о рисках срыва поставок и запасном плане.

"Один из самых важных вопросов, который сегодня обсуждался, это вопрос правовой. По какому праву может быть заключен новый договор на транзит. Есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать Третий энергопакет и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора, независимого регулятора. И мы сегодня говорили о том, что в этом случае рассматривается план "Б" – продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", – цитирует Миллера "".

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что консультации по газовому вопросу прошли "очень конструктивно" и все стороны смогли услышать друг друга.

Он подтвердил, что украинская сторона надеется на подписание нового контракта на транспортировку газа.

"Украина приехала уже с решениями, которые вчера [18 сентября] были приняты в Кабинете министров по модели анбандлинга и о необходимых шагов передачи, в частности корпоративной материнской компании под , чтобы обеспечить операционную и финансовую независимость газотранспортного оператора", – сказал он.

"Российская сторона подтвердила, что она готова работать по европейским правилам. Украинская сторона передала дорожную карту имплементации и необходимых шагов для того, чтобы обеспечить сертификацию с тем, чтобы мы могли подписать договор. Мы также передали сторонам проекты договоров", – добавил министр, передает "".

Вместе с тем, он не исключил возможность того, что договор подписан не будет: "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку".

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович рассказал, что страны хорошо подготовлены на случай перебоев в поставках газа через Украину, сообщает "".

"Это очень чувствительный вопрос, и мы тесно сотрудничаем со всеми газовыми операторами в Европе, чтобы удостовериться, что наш уровень готовности на самом высоком возможном уровне.

Я могу заверить европейскую общественность, что мы хорошо подготовились к любым возможным вариантам. Наши газовые хранилища заполнены на 98%. Украина имеет в подземных хранилищах на 4 миллиарда кубических метров больше, чем в прошлом году в это время", – отметил Шефчович.

Вместе с тем он выразил уверенность, что срыва контракта не случится, потому что обе стороны, Украина и Россия, по его словам, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

"Я уверен, обе стороны очень хорошо понимают, какой сигнал мы пошлем, если будет перерыв в поставках газа", – сказал еврочиновник.

По его словам, следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа после 2019 года состоится в конце октября.

Напомним, трехсторонние переговоры касались нового контракта на транзит российского газа через Украину в Европу. Действие соответствующих контрактов, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.

Предыдущие трехсторонние политические переговоры состоялись 17 июля 2018-го и 21 января 2019 года.

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