Пресс-служба (Североатлатнический альянс) выложила на своей сайт заметку, в которой упоминается непонятный географический объект - "море Азимова" вместо Азовского моря, передает со ссылкой на .

В тексте шла речь об эксперте Поле Бекли и о его рассуждениях по поводу современных вызовов для судоходства.

Авторы заметки отмечали, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы могли находить методы для уничтожения мин".

Однако через несколько часов была отредактирована и "море Азимова" превратилось в Азовское море.

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