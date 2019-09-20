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|В НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
|20.09.2019 10:40
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Пресс-служба (Североатлатнический альянс) выложила на своей сайт заметку, в которой упоминается непонятный географический объект - "море Азимова" вместо Азовского моря, передает со ссылкой на .
В тексте шла речь об эксперте Поле Бекли и о его рассуждениях по поводу современных вызовов для судоходства.
Авторы заметки отмечали, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы могли находить методы для уничтожения мин".
Однако через несколько часов была отредактирована и "море Азимова" превратилось в Азовское море.