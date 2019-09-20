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В НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
20.09.2019 10:40
В НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря По теме:

Пресс-служба (Североатлатнический альянс) выложила на своей сайт заметку, в которой упоминается непонятный географический объект - "море Азимова" вместо Азовского моря, передает  со ссылкой на

В тексте шла речь об эксперте Поле Бекли и о его рассуждениях по поводу современных вызовов для судоходства. 

Авторы заметки отмечали, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы могли находить методы для уничтожения мин".

Однако через несколько часов была отредактирована и "море Азимова" превратилось в Азовское море.







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