В Украине после значительного укрепления гривни до конца года ожидается девальвация в пределах 27,5 гривен за доллар (на данный момент 24,5 грн/$).

Как пояснил в комментарии знаток Международного центра перспективных исследований Егор Кыян пока гривня укрепилась благодаря сбору и экспорта сельскохозяйственной продукции. К тому же, по словам эксперта, ослабление доллара идет во всем мире, пишет со ссылкой на .

"Замедление мировой экономики, которое происходит, не играет на руку подорожанию доллара. Это, теоретически, может привести к падению цен на мировую продукцию в долларовом эквиваленте. Поэтому возникают некие бизнес настроения, которые не позволяют набирать доллару обороты", – говорит он.

Однако, уже скоро ситуация в Украине может измениться, одной из причин снижения гривни станет активная закупка энергоносителей при подготовке к отопительному сезону. Кроме того, зимой станет известным решение о возможности транзита российского газа через Украину. В этот же период Минфину надо будет вернуть деньги за превышение лимита по выпущенным внутренними и внешними облигациями в размере более чем 60 млрд гривен.

"Я прогнозирую, что гривня в любом случае просядет, но не более чем 27,5 гривен за доллар. Но может будет и хуже ситуация", – заявил Кыян.

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