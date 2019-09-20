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|20.09.2019 11:54
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Сегодня, 19 сентября, в Министерстве инфраструктуры Украины состоялось совещание относительно пересмотра порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры, передает со ссылкой на .
В совещании приняли участие министр инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, народные депутаты Украины, представители Государственной фискальной службы Украины, общественной организации «Всеукраинская организация "Авто Евро Сила" и другие.
Участники совещания рассмотрели и обсудили предложения, поступившие от общественных организаций о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией, а также предложений Мининфраструктуры по урегулированию данного вопроса на законодательном уровне.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий поблагодарил всех присутствующих за наработанные предложения и заявил, что Министерство инфраструктуры выступает за максимальное упрощение всех процессов.
"Мы за то, чтобы было меньше манипуляций и все было на прозрачных принципах. Министерство инфраструктуры всегда открыто к коммуникации. Совместно мы наработать предложения и передать их в . Я благодарен всем, что мы находимся на одной волне и вместе хотим упрощения и обеспечения безопасности на дорогах", - подчеркнул Владислав Криклий.
В свою очередь, заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил о необходимости внесения нового законопроекта в Верховну Раду до конца текущего года.
"На сегодняшний момент у нас до сих пор есть ряд нерешенных проблем: первая - проблема автомобилей, которые уже ввезены на территорию Украины. Вторая - вопрос растаможивания спецавтомобилей. Мы также предлагаем разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки. Первая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории мы предлагаем установить единую ставку растаможка, единый платеж. Таким подходом мы снимем 80% проблемы. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле", - сообщил он.
Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы Министерства инфраструктуры и отметил, что уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятный методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно, мы также проводим переговоры с сервисными центрами по организации в каждой области общего центра, где будет находится все вместе".
Участники совещания договорились в ближайшее время проработать все предоставленные предложения для скорейшей разработки соответствующего закопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.