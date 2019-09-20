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|Зима-2020 заморозит украинцев: затянется надолго: пугающий прогноз синоптиков
|20.09.2019 12:13
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В 2020 году зима в Украине начнется довольно рано. Но все же сначала она не будет такой суровой, как предполагалось ранее
Об этом поведал народный синоптик Леонид Горбань, передает со ссылкой на .
По его словам, зима возьмет старт с плюсовой температурой, однако ее конец в Украине будет ознаменован сильными морозами.
«Зима снежная и морозная. Холод продержится до середины марта. Только в конце апреля потеплеет. Лето теплое, а в августе — жаркое. Осень — холодная и сырая. В октябре и ноябре — возможны морозы», — рассказал Горбань.
Ранее украинские синоптики сообщали, что зимой 2020 года ожидается сильный холод. При этом сентябрь будет рекордно теплый. Зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега.
«Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной. Зима может наступить в этом году очень рано. Ведь первый снег уже выпал в российском Норильске, расположенном за северным полярным кругом», — поделились украинские метеорологи.