Согласно последней информации, количество районов сократят вдвое, а иногда даже втрое, передает телеграм-канал "Шаурма Зеленского", пишет со ссылкой на .

Больше половины районных центров потеряют статус в Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях.

"С учетом того что в них будут сокращены почти все финансируемые из госбюджета учреждения, они имеют все шансы превратиться в обычные "села", - сообщает телеграм-канал.

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