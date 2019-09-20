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|20.09.2019 12:31
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Согласно последней информации, количество районов сократят вдвое, а иногда даже втрое, передает телеграм-канал "Шаурма Зеленского", пишет со ссылкой на .
Больше половины районных центров потеряют статус в Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях.
"С учетом того что в них будут сокращены почти все финансируемые из госбюджета учреждения, они имеют все шансы превратиться в обычные "села", - сообщает телеграм-канал.
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