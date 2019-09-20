На границе с Грузией россиян заставили снимать их патриотическую символику, на что они пожаловались в сети.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter, передает со ссылкой на .

В интернете пожаловались, что у многих россиян въезжающих в Грузию на автомобиле, возникли проблемы при пересечении границы.

"Грузинские пограничные службы требуют снимать "Георгиевские ленты" и наклейки с символикой Великой победы. Доходит до того, что пограничники отказываются пропускать автомобиль, пока хозяин не снимет запрещенную в стране символику", - написали в сети.

В сети прокомментировали ситуацию.

"Может проще по *балу бить?", - предложил свой вариант блогер.

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