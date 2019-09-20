Неполитические Сводки
|Отмена мелких монет: когда и где поменять
|20.09.2019 14:06
|
В Украине выводятся из оборота монеты мелкого номинала.
выяснил, с какого числа украинцы не смогут расплатиться монетами 1, 2 и 5 копеек и где их менять, передает .
Монеты 1, 2 и 5 копеек изымают из оборота: когда
Платить наличными за товары и услуги, используя 1 копейку, 2 копейки и 5 копеек, украинцы не смогут уже с 1 октября. То есть менее чем через две недели.
Ранее в Нацбанке рассказали, как будут округлять чеки после отмены чеканки монет. Представители регулятора заявили, что округление должно быть справедливым.
Монетами 1, 2 и 5 копеек платить нельзя: куда их девать
Обменять такие монеты можно:
Монеты выводят из оборота: какая копейка на очереди
Следующей монетой начнет изымать 25 копеек.
В то же время на данный момент такие монеты остаются законным средством платежа в Украине.