Внучка певицы Софии Соня Евдокименко пошла по стопам звездной бабушки и выпустила англоязычную песню Lonely Walkers.

Соответствующая композиция обнародована на ее странице в Instagram, передает со ссылкой на .

Песня Сони произвела хорошее чувство на поклонников, которые оставили в комментариях массу положительных отзывов.

"Песня просто бомба", "Шедевр", "Поздравляю", "Трек супер", "Какая красивая песня! Просто не описать словами, как она мне понравилась", – отреагировали поклонники.

В течении дня композицию прослушали больше 22 человек, между которых были и поклонники Софии .

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