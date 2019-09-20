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|"Формула Штайнмайера" от Кремля: что не подписала в Минске Украина
|20.09.2019 14:44
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РосСМИ опубликовала свою версию "формулы Штайнмайера", которую так и не подписали в Минске. О чем в ней говорится?
Как и ожидалось, в русской версии текста нет ни слова о разоружении боевиков и выводе российских войск из Украины, зато есть пункт о проведении местных выборов на территории Донбасса и о контроле со стороны , передает со ссылкой на .
У Украины же немного иной взгляд на проблему: 18 сентября наша делегация в ТКГ согласилась на "формулу Штайнмайера", но лишь при выведении российских войск из Украины и полном прекращении огня.
Россия ответила отказом и обвинила украинских дипломатов в срыве соглашения. Упомянутые условия пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал "новыми".
“Ранее все согласились с “формулой Штайнмайера” и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось. То есть она не была обусловлена чем-то. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию”, - заявил политик.