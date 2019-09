Выглядеть не хуже первой леди: Елена Зеленская поделилась "фишками" По теме: Елена Зеленская за короткий срок успела утвердиться в статусе не только идеальной первой леди, но и настоящей иконы стиля, которую стремятся скопировать многочисленные поклонники. Она умеет одеться элегантно и необычно, при этом выбирая довольно простые сочетания. Разбираемся, что стоит учесть, чтобы создать образ не хуже, пишет со ссылкой на . Простота VS Эксперименты Елена обожает простые линии, чистые оттенки и классические сочетания. Но это не значит, что в ее гардеробе нет места экспериментам. Так, она с удовольствием примеряет вещи необычного кроя и фасона. Пример: молочного оттенка жакет от ARTEMKLIMCHUK, который она надевала на инаугурацию. Или платье от Dafna May: соединившее в себе женственность благодаря пышной юбке и строгость – из-за верха. Светлая сила Пожалуй, самый любимый цвет первой леди. В ее гардеробе можно встретить все оттенки белого. Такой выбор, с одной стороны, обусловлен статусом первой леди. Мало какой цвет поможет выглядеть торжественно, элегантно и строго, как того требуют официальные мероприятия. Но нельзя не отметить, что светлая одежда невероятно к лицу Елене, отлично освежает, придает особую изюминку и делает образ роскошной блондинки еще более "светлым". Берем на заметку! Всегда в тренде Елена любит классику, но не боится использовать трендовые вещи и оригинально обыграть популярные направления. Она может примерить пиджаки оверсайз ярких оттенков, кюлоты и кеды, прийти на событие в бежевом total look, который на пике популярности. Это же касается и аксессуаров. Минималистичные серьги Елена с удовольствием чередует с серьгами необычной формы, может ипользовать необычные броши и символичные украшения.











