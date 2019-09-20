Утром в четверг, 19 сентября, американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma зашел в Одесский морской торговый порт, сообщает со ссылкой на "".

Как отмечается, корабль появился на горизонте около 8:30. Его сопровождал катер Морской охраны Госпогранслужбы. В 10:30 "Юма" пришвартовалась у причала 1-К.

Это уже второй визит новейшего десантного катамарана в порт Одесы. Первый состоялся 29 июня этого года, накануне международных учений СиБриз-2019. Тогда "Юма" доставила в Одессу снаряжение, оборудование и военную технику для учений. Цель этого визита пока неизвестна.

Как отмечается, войдя в Черное море, американский корабль направился в Поти, однако, грузинские власти по непонятной пока причине не позволили ему зайти в территориальные воды. Транспортник ждал разрешения десять часов, а потом развернулся и ушел в Одессу.

USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров. Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные двигатели, разгоняющие корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Катамаран сделан из легкого алюминиевого сплава и умышленно не окрашивается.

Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

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