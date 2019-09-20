18 сентября, в ходе заседания Кабинета министров Украины, было принято решение, позволяющее в будущем отменить необходимость получения справок о регистрации места жительства и составе семьи.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федотов, передает .

Так, по словам чиновника, при переводе документооборота в цифровой формат, будут отменены несколько видов справок. Среди них – справка о регистрации места жительства и составе семьи. Отныне функция формирования политики в сфере административных услуг переходит Министерству цифровых трансформаций.

Благодаря принятому решению вероятно изменить саму логику получения некоторых услуг.

К примеру, Федоров анонсировал, что в скором времени планируется отменить так называемую форму 13, то есть справку о регистрации места проживания гражданина. Ежегодно за этой справкой обращаются около 20 миллионов человек.

Также планируется отменить получение справки о составе семьи, которая ежегодно нужна миллиону украинцев. Планируется создать единую электронную форму, вместо подачи 37 документов при рождении ребенка.

Будет также запуск автоматических услуг без привлечения чиновника, то есть «кабинет застройщика». Презентация самого министерства, команды, целей и проектов состоится уже в конце месяца.

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