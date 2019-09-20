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|Бесятся и обвиняют Украину: Портников назвал уловку Кремля в "формуле Штайнмайера"
|20.09.2019 16:38
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Используя "формулу Штайнмайера", Россия пытается узаконить оккупационные власти на оккупированной части Донбасса.
Такое мнение в блоге на "" высказал украинский публицист Виталий Портников. Он считает, что из-за этого в переговорном процессе по Донбассу президент Украины "застрял" на том же месте, что и пятый глава страны , передает .
Портников пояснил, что украинская сторона могла бы согласиться на применение формулы в случае выведения российских войск из востока страны и проведения там честных выборов без вмешательства . Однако, это не в интересах Кремля.
"Но Москва что такое свободный выбор просто не понимает – или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы – такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны .
Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит... участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал", – написал публицист.
По его словам, российские чиновники "по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в и других украинских городах – просто разогнать". "И если это не получается – значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!" – отметил журналист.
"И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский разговор в тупик и делает любого украинского президента – за исключением разве что беглеца Януковича – врагом России", – подытожил он.