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|Нацбанк определился, сколько выпустит банкнот в 1000 гривен
|20.09.2019 17:35
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Украины планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом 1000 гривен в рамках первого выпуска.
Об этом заявил директор департамента денежного обращения Виктор Зайвенко, передает со ссылкой на "".
"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.
Впервые новый дизайн банкноты в 1000 грн был показан в июне текущего года. В центральной части банкноты размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряду гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.
Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.
Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового.