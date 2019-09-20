Украины планирует выпустить 5 млн банкнот номиналом 1000 гривен в рамках первого выпуска.

Об этом заявил директор департамента денежного обращения Виктор Зайвенко, передает со ссылкой на "".

"Мы планируем его (выпуск банкнот номиналом 1000 грн, - ред.) осуществить в объеме 5 млн штук. Это первый выпуск. Дальше он будет осуществляться по мере поступлений заказов от банков и потребностей экономики", - сказал Зайвенко.

Впервые новый дизайн банкноты в 1000 грн был показан в июне текущего года. В центральной части банкноты размещен портрет украинского ученого, мыслителя и общественного деятеля конца XIX века и первой половины XX века Владимира Вернадского. Вернадский был выбран по той причине, что сейчас в банкнотном ряду гривни нет портретов людей науки. На обратной стороне банкноты 1000 гривен изображено здание Национальной академии наук Украины.

Банкнота имеет как элементы защиты бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты.

Оптически-переменный элемент SPARK имеет кинематический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения просматриваются переходы от золотистого до нефритового.

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