Комитет по вопросам разведки провел первые слушания по влиянию Трампа на дело Байдена в Украине.

Расследуют давил ли Трамп на Зеленского, чтобы открыть уголовное дело против семьи Джо Байдена, передает со ссылкой на .

Слушания начались после жалования сотрудника разведки после телефонного разговора президентов и Украины.

Главный инспектор Аткинс "неоднократно уклонялся от обсуждения с членами содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать".

Председатель комитета Адам Шифф назвал беспрецедентной отказ Аткинса объяснять содержание жалобы.

"Мы не можем получить ответ на вопрос, связанный ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгрессу. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что безопасность находится под защитой", - говорит Шифф.

Законодатель добавил, что кто-то манипулирует информацией и мешает конгрессу.

В Конгрессе ожидают, что президент Украины подтвердит последовательное движение Украины к демократии.

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