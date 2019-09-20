получил приглашение на саммит лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ), передает со ссылкой на .

Событие состоится 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета .

Приглашение также направили министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайку. Совет министров стран состоится 10 октября.

К приглашениям добавили повестку дня и проекты документов, которые планируют рассмотреть на этих заседаниях.

"К настоящему времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет не поступил" - сообщили в организации.

Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств превысила 300 млн руб. (117, 7 млн грн). Размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств . Сейчас решение по этому вопросу не принято.

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