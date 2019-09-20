Неполитические Сводки
- Дело Байдена: адвокат Трампа проговорился, что давил на Украину
- Премьер-министр Украины поручил проверить "дисциплину" в КГГА
- Мужчину пытался сжечь заживо уволенный коллега
- В МВД показали со стрельбой в полицейский дрон захватчиком моста Метро в Киеве
- Зеленский и Пристайко получили приглашение на саммит СНГ
|Зеленский и Пристайко получили приглашение на саммит СНГ
|20.09.2019 18:31
|
получил приглашение на саммит лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ), передает со ссылкой на .
Событие состоится 11 октября в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета .
Приглашение также направили министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайку. Совет министров стран состоится 10 октября.
К приглашениям добавили повестку дня и проекты документов, которые планируют рассмотреть на этих заседаниях.
"К настоящему времени ответ от украинской стороны в Исполнительный комитет не поступил" - сообщили в организации.
Министерство иностранных дел России заявило, что задолженность Украины перед Содружеством Независимых Государств превысила 300 млн руб. (117, 7 млн грн). Размер задолженности и порядок ее погашения определяет Совет глав правительств . Сейчас решение по этому вопросу не принято.